Morelia, Michoacán (MiMorelia,com).- “No es algo que yo esté buscando en este momento, lo que tenemos que hacer es trabajar primero para fortalecer los trabajos internos del partido, antes que pensar en si queremos o no una candidatura”, declaró la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez.

La congresista tricolor apareció en recientes encuestas de percepción ciudadana en torno a los posibles aspirantes a la gubernatura de Michoacán. Extraoficialmente, es visualizada en un posible bloque de unidad entre el PRI y el PRD para afrontar a Morena en las urnas, para el proceso electoral de 2021.

“Ahorita hay mucho por hacer de trabajo y de manera particular yo no tengo ese interés”, declaró en entrevista.

-¿Lo descarta a futuro?

-“Creo que la política es de tiempos y circunstancias; no es algo que yo esté buscando, no es algo por lo que yo esté ahorita trabajando, no es algo que a mí me mueva. Lo dejo muy claro, porque cuando empiezan a pronunciarse con tiempo, asimismo comienzan a salir quienes no están tan a favor, para denostar o descalificar”, respondió.

Por: Sayra Casillas/SJS