Chile (MiMorelia.com).- Por alumnos de la llamada «Generación mazapán» fue despedido un maestro de que trabaja para una universidad, ya que éstos dijeron que se sentían estresados.

En un hilo que abrió, contó que los argumentos que le dieron fue que «según ellos, trasnochar no es parte de una buena educación», y «despidieron a varios, menos a los profes más penca que regalaban notas».

El profesor, de nombre Felipe, añadió: «Se quejan por leer, por hacer un ensayo, por investigar… por pensar. Irresponsables, flojos, ilusos, quieren que todo sea manejado por un ordenador y bajo el mínimo esfuerzo. No fui el único, varios fuimos expulsados como delincuentes aunque dedicamos años a enseñar…».

«Lo aclaro para aquellos niños que me han enviado mensajes de odio por mis horrendos actos…que lata tener que aclara todo para q nadie se ofenda».

El maestro cerró con la reflexión de que «más que la institución es la generación de conformistas y flojos que hemos creado. Hazlos escribir un ensayo a mano, te demandan por tortura».

Cabe mencionar que Felipe no reveló de qué universidad privada fue despedido.

Me despidieron por alumnos que no cumplían los estándares mínimos para aprobar un ramo básico en una universidad. Hoy, la educación es controlada por el alumno, no por la excelencia académica. No se sorprendan cuando a un ingeniero se le caiga un puente o un edificio…

— Felipe -Amargo- Natri (@FelipeNatri) March 12, 2021