Por: Alina Espinoza

Botsuana (Rasainforma.com).- Según organizaciones conservacionistas, los rinocerontes podrían extinguirse en el 2022 si se continua las cazas humanas, una situación que ha ido en aumento desde hace un año.

El director de la ONG Rhino Conservation Botswana, Map Ives indicó que esa zona es muy extensa y rica en fauna por lo que hay muchas cazas contra los animales.

Si continúan esas cifras, para el 2022 o 2023 los rinocerontes botsuanos podrían dejar de existir, señaló dicha organización.

Por otro lado, el gobierno de ese país lanzó un mensaje de alerta en donde el Ministerio de Medioambiente informó que desde abril pasado han muerto nueve animales en manos de furtivos.

“La desaparición de la especie sería para Botsuana una inmersa pérdida”, dice el comunicado de la institución gubernamental.

