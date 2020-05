Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Covid-19 no solo ha causado efectos negativos en el sector salud y económico, sino que ha frustrado la participación de algunos deportistas en competencias importantes, tal es el caso de Marco Horario Arroyo Aguilar, taekwondoín moreliano que tuvo que aplazar su participación en el Mundial de Poomsae a celebrarse en Dinamarca, del 21 al 24 de mayo, para el cual había entrenado arduamente para colgarse una medalla .

Marco Arroyo, quien en el 2019 ganó bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, platicó que se había preparado desde hace meses para tener una destacada participación en el mundial y poder estar en el pódium; pero debido al coronavirus todos sus planes tuvieron que cambiar, lo que provocó un bajón anímico en el atleta.

“En unas semanas tenía el mundial en Dinamarca, eso de alguna manera sí me pegó que se haya suspendido, porque a ese campeonato yo participaría en mi especialidad que es Poomsae freestyle, yo me sentía fuerte, me sentía bien; pero ¡toma!, el coronavirus; sí fue un duro golpe”, platicó Arroyo.

Pese a la noticia; el taekwondoín ha obedecido el aislamiento social implementado en México por el Covid-19 y de manera virtual se mantiene en contacto con su entrenador para establecer sesiones de ejercicio con la idea de ganar el mundial para cuando se realice, aunque Marco Arroyo reconoce que la intensidad de los ejercicios no es lo mismo.

“La chispa sigue ahí, no hemos cambiado los objetivos, seguimos teniendo la misma pasión de representar a México y de sacar adelante. Pero ha sido complicado, porque no es lo mismo que unas vacaciones, aquí estamos confinados, solo salimos al supermercado y regresamos, no es que puedas salir al parque a caminar y despejarte; pero esto se puede sobrellevar”, dijo.

En ese sentido, Marco Arroyo, quien también consiguió tercer lugar por parejas freestyle en el Campeonato Mundial 2018, celebrado en China; refirió que, aunque también en un campamento de entrenamiento tiene pocas oportunidades de salir, preferiría eso a estar en cuarentena como ahora.

Por eso, el Premio Estatal del Deporte 2019 hizo un llamado a la sociedad para que se cuiden y cuiden a los suyos, para en la medida de lo posible volver a la “normalidad” después del Covid-19.

Marco Arroyo en su palmarés cuenta con un primer lugar en el clasificatorio a Juegos Panamericanos realizado en República Dominicana y plata en pareja mixta dentro del Primer Grand Prix de Poomsae, de Roma, Italia; así como los dos oros en el Open Santos Domingo, de República Dominicana en individual y pareja freestyle; en la Olimpiada y Nacional Juvenil 2019 obtuvo plata en individual freestyle, así como bronce en individual y pareja mixta.

