Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mural The Making of a Fresco Showing the Building of city pintado por Diego Rivera en 1931, será considerado para su venta por el Instituto de Arte de San Francisco, por la cantidad de 50 millones de dólares debido a la crisis financiera que se está atravesando debido al covid-19.

Los museos están siendo afectados, debido a que no se puede ingresar a ellos para cuidar la salud de todos los ciudadanos.

Diego Rivera fue invitado para crear un primer mural en 1930 y posteriormente otro en 1940, por lo que dichas obras tienen una gran trayectoria en la cuidad, no obstante, se cuestiona si debe o no venderse esta obra pintoresca.

Por: Redacción/AF