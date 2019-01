Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó hoy al Gobierno mexicano por “defender el principio de no intervencionismo” y no apoyar “los actos de golpismo diplomático” a través del Grupo de Lima, que acordó no reconocer el mandato de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

“Saludamos al gobierno democrático de #México por defender el principio de no intervencionismo y dejar sin apoyo los actos de golpismo diplomático encabezados por EEUU a través del Grupo de Lima”, escribió en Twitter el mandatario boliviano.

Saludamos al gobierno democrático de #México por defender el principio de no intervencionismo y dejar sin apoyo los actos de golpismo diplomático encabezados por EEUU a través del Grupo de Lima. La democracia se sustenta en la paz, el diálogo y la autodeterminación de los pueblos — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 5, 2019

Argumentó que uno de los sustentos de la democracia es la “autodeterminación de los pueblos”.

El viernes pasado, el Gobierno mexicano no firmó la última Declaración del Grupo de Lima, en la cual los países miembros acordaron no reconocer la legitimidad de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro.

Los países que sí firmaron el acuerdo fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Estos 13 países declararon que las elecciones efectuadas el pasado 20 de mayo en Venezuela “carecen de legitimidad” porque no contó con la participación de todos los actores políticos.

Con información de Noticias MVS