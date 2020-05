Estados Unidos (MiMorelia.com).- Autoridades estadounidenses, decretaron el toque de queda nocturno en 25 ciudades de 16 estados de EU, entre ellas el epicentro de las protestas, Minneapolis.

Debido a los disturbios que desencadenaron la muerte de George Floyd a manos de un policía estadounidense, actualmente hay 25 ciudades en toque de queda desde el viernes pasado, sin embargo, debido a las constantes manifestaciones de la ciudadanía estadounidense, permanecerá el decreto hasta el lunes.

We now have more than 4,100 — quickly moving toward 10,800 — Minnesota Citizen-Soldiers and Airmen supporting our friends and neighbors in the Twin Cities. This is a significant increase over the 700 on-duty Friday. We live here. We work here. We serve here. We’re all in. pic.twitter.com/WorKOI9ZCa

— MN National Guard (@MNNationalGuard) May 31, 2020