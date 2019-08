Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por el dominio territorial que antes no tenía la delincuencia organizada, y que ahora logró por el narcomenudeo, se tienen que construir diferente los cuerpos policiacos estatales y municipales, más allá de la intervención de la Guardia Nacional, opinó el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

«La delincuencia organizada tiene un componente de dominio territorial que no tenía antes por el narcomenudeo, y para tener control territorial buscan desesperadamente tener el control de policías y alcaldías. Si eso se permite la gente se queda totalmente inerme, porque ya una vez en el poder, el negocio del crimen organizado ya no es de drogas nada más sino de extorsión, secuestrar, cobrar derecho de piso. Si no se combate, se crece. Es realmente un virus, un cáncer al que si no se le administra medicamento invade todo el cuerpo», declaró.