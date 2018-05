Por “extrema actividad zombie” ciudad de Florida sufre apagón

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Vecinos de Lake Worth, en Florida fueron alertados la madrugada de este domingo, en medio de un apagón, por el servicio especial de alarma con el mensaje de “actividad zombie extrema“.

Regarding last nights brief power outage posted by Wes Blackman:The city's public information officer, Ben Kerr…

El extraño aviso fue reportado en el sistema que las autoridades suelen usar para dar a conocer casos de niños perdidos o delincuentes a la fuga, y llegó justo en el momento en el que la localidad sufría de un apagón.

Terminus es una de las ciudades donde se desarrolla la historia de la serie de The Walking Dead.

Uno de los residentes, Wes Blackman,cuestionó en Twitter si el sistema de alertas había sido hackeado o si se trataba de una broma tonta:

El pasado lunes, la ciudad de Lake Worth tranquilizó a los pobladores—por si les preocupaban los zombies— y se disculpó por el mensaje.

“Quiero reiterar que Lake Worth no tiene ninguna actividad zombie actualmente y disculparme por el mensaje”, añadió.

Power outage in @LakeWorthPBC early this morning and "ZOMBIE ALERT FOR RESIDENT OF #LAKEWORTH" and "DUE TO EXTREME ZOMBIE ACTIVITY"? Was the system hacked or just a dumb joke?

Stay tuned for press release from the City that will explain all this: pic.twitter.com/KTOYO4ajz7

— Wes Blackman (@WesBlackman) May 20, 2018