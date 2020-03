Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, se molestó este domingo por los gritos de un grupo de personas en contra el alcalde morenista de Macuspana, Roberto Villalpando y amagó con suspender su discurso.

Sin embargo, el tabasqueño terminó haciendo su intervención, durante la cual escuchó respuestas negativas respecto a si todos los programas de su gobierno en verdad llegan a la gente.

-¿Saben cuántas becas estamos entregando?, preguntó el presidente.

-¡Faltan!, le gritaron.

– A ver, les preguntó, ¿no todos los que estudian preparatoria tienen sus becas? Prosiguió López Obrador.

– ¡No!, contestaron.

– Ah, ¿cómo que no?, ¿cómo qué no? La mentira es del demonio, es reaccionaria, conservadora; la verdad es revolucionaria. ¿Están recibiendo, repito, sus becas los que estudian preparatoria?

Y ahora predominó el “sí”.

Llevaba 10 minutos de discurso hablando de la entrega de apoyos a la población cuando, ante los gritos.

“Ahí están los gritos, ¿Qué ganamos con eso?, ¿van a seguir con eso? ¿Van a seguir gritándole al presidente municipal?”.

Y la respuesta fue “si”.

Ante ello, López Obrador dijo “pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben como soy de terco. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no voy a poder seguir hablando, porque así no se puede. No quiero politiquería, no quiero grilla. ¿Me van a escuchar?”

Pero los gritos continuaron.

