Morelia,Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación estadounidense Metallica anunció que donará 750 mil dólares estadounidenses para los servicios de bomberos en Australia a través de su fundación All Within My Hands es por ello que pidió a sus seguidores unirse también a la causa para ayudar por los incendios forestales que acecha a Australia.

A través de sus redes sociales la famosa banda de thrash metal emitió un mensaje que se lee:

We are totally overwhelmed by the news of the wildfires sweeping through millions of acres across Australia, with major impact in New South Wales and Victoria. (1/6) pic.twitter.com/XqJAHmN6um

— Metallica (@Metallica) January 8, 2020