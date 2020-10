Suecia (Rasainforma.com).- La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Economía 2020 a los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson por “sus mejoras en la teoría de subastas y la invención de nuevos formatos de la teoría de subastas”.

El Comité de la Academia señaló que «los nuevos formatos de subasta son un bello ejemplo de cómo la investigación básica puede generar posteriormente invenciones que beneficien a la sociedad».

Watch the very moment the 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel is announced.

Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences.

See the full announcement: https://t.co/smQPJrMhWL#NobelPrize pic.twitter.com/pDl3ya18NF

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020