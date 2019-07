Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- A raíz de que se volviera viral un video en el que se observa a una joven lamiendo un bote con helado para luego regresarlo a su lugar, esto en un centro comercial, las autoridades han indicado que por violar las leyes está joven podría pasar hasta 20 años en prisión.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019