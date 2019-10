Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras comprometerse a ser el «puente» de diálogo entre empresarios michoacanos con el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, el jefe del Despacho de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, confirmó que por el momento no se otorgarán incentivos para el Puerto de Lázaro Cárdenas como fue solicitado a través de una carta por los sectores de Michoacán.

En su visita a la capital michoacana este miércoles, el funcionario federal se reunió en privado con más de 200 empresarios de la entidad para escuchar sus inquietudes y darle seguimiento a la agenda de trabajo que se concretó desde el pasado 1 de agosto de este año con López Obrador.

En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), los empresarios pidieron a Romo Garza agilizar las demandas que más preocupan a la entidad como la situación de inseguridad que en los últimos años se ha incrementado, así como el constante bloqueo de las carreteras o las vías férreas por diferentes sectores y que les impacta negativamente en sus finanzas.

Después de dos horas de reunión, el funcionario federal ofreció una breve entrevista a los medios presentes, quien expresó su compromiso con el sector empresarial de Michoacán para ser el «puente» de diálogo con el presidente de México.

Dijo, que el encuentro no fue para hacer compromisos en concreto, puesto que la mayoría de las demandas no son su responsabilidad, pero insistió en que entregará el pliego petitorio a López Obrador.

Sobre uno de los temas con mayor importancia, y que fue enviado al presidente del país a través de una carta signada por todos los sectores de Michoacán en torno al apoyo para un modelo de incentivos que consolide el crecimiento del Puerto de Lázaro Cárdenas, Romo Garza confirmó que ese procedimiento tardará un poco más de tiempo debido a que por el momento no se tienen contemplados en la administración de la Cuarta Transformación cómo se hacía en otros sexenios.

Señaló que luego de las «irregularidades» generadas en otras administraciones sobre la integración del Presupuesto y su dispersión a las entidades, se optó por no aprobar más incentivos, por tanto hasta que se «ponga orden» en este tema, se podrá reconsiderar el esquema, aseguró.

Sin embargo, el jefe del despacho de la Presidencia de la República, destacó que existe el compromiso de fortalecer la economía del Puerto de Lázaro Cárdenas y para ellos trabajará junto con los empresarios michoacanos para generar esquemas de soluciones que traigan inversiones.

Se agilizará el proceso de la Federalización educativa

Sobre la federalización de la nómina educativa, otro de los temas planteados en la reunión, el funcionario federal, respondió que es un compromiso del presidente de México, pero volverá a entregar la petición de los empresarios.

«Ese tema no me toca a mí, porque no es mi responsabilidad, pero lo entregaré al presidente para que se empuje y pueda estar listo lo más pronto posible», expresó.

A revisión obstrucción de vías por egresados normalistas

En cuanto a la inseguridad y la obstrucción de las vías del ferrocarril por parte de egresados normalistas, se comprometió a darle seguimiento con los funcionarios que atienden estas áreas en específico, es decir el titular de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán y el de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Por su parte, el presidente del Consejo Michoacano de Negocios, Juan Pablo Arroyo Abraham, comentó que los empresarios del estado se llevan una buena impresión del Romo Garza debido a que le dio seguimiento a la agenda pactada desde el pasado 1 de Agosto, además de escuchar las distintas inquietudes de los sectores.

Aunque no se acordó una fecha para la siguiente reunión, los empresarios buscarán tener un segundo encuentro con López Obrador y el jefe de Asesores de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel a finales de este año o principios del 2020 para que haya soluciones a los problemas más sentidos.

«No nos dijo que sí ciegamente, pero expresó que entregará todos nuestros temas, y que nos volveríamos a reunir. Eso para nosotros es muy positivo», recalcó.

Por: Guadalupe Martínez/RMR