Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos un 80 por ciento de los casos de procuración de órganos que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán están relacionados con muertes accidentales las cuales son consecuencia, en su mayoría, de descuidos o incumplimiento de las medidas de prevención.

Así lo refirió la coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante en el Hospital General Regional N° 1 Charo, Gricelda García Gamiño “desgraciadamente la primera causa de los donadores multiorgánicos son precisamente de jóvenes que tienen accidentes automovilísticos, principalmente de moto“.

Detalló que solo el 20 por ciento de los procesos de donación son de casos de rupturas de vasos en el cerebro por algún mal y que en su mayoría son personas de mayor edad.

En este sentido dijo que sí bien existe una promoción de la cultura de la donación estos casos son también un llamado a los jóvenes y padres de familia a cuidar la vida, pues la gran mayoría de los casos son de personas que no tenían el casco o el cinturón de seguridad, según de requiera ya que “hay quienes puedan decir si no hay accidentados no habría donadores de órganos, también si nos cuidaremos no habría una lista tan grande de receptores de orgánicos”.

Recordó que desde que se obtuvo la licencia de procuración en el hospital se ha culminado el proceso de procuración de 180 órganos que benefician al mismo número de receptores.

ZM