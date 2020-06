Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2020 será un año «terrible» para el turismo, «será el peor en la historia contemporánea del mundo que está colapsado, países que viven del turismo está en una situación inimaginable», expuso el secretario de Turismo de Morelia, Roberto Monroy García.

Explicó que Morelia empezó bien en enero y febrero, pero a causa de la pandemia, «la Semana Santa que era un pico importante y la presencia en el tianguis turístico se perdieron, al igual que los puentes de mayo y el aniversario de la ciudad, el verano está temblando, lo veo difícil».

Destacó que el año pasado llegaron 3 millones y medio de visitantes y hubo una derrama de 3 mil 500 millones de pesos; consideró que difícilmente llegaremos al millón 200 mil turistas, o millón 400 mil y aseguró que aún no se puede medir el impacto en derrama económica.

Sin embargo como es «un golpe parejo para todos, puede que no se afecten los niveles de liderazgo que tuvo Morelia como mejor destino en el país fuera de playa», previó que probablemente la tabla siga igual.

«Ojalá para septiembre tengamos una recuperación para que se reactiven los festivales y se pueda conmemorar la Noche de Muertos«, deseó el funcionario municipal.

Por otra parte celebró que ya operen de nuevo hoteles y restaurantes que antes no y que hacían parecer a Morelia un pueblo fantasma: «Ojalá no haya un rebrote y encuentren pronto la vacuna porque si no la afectación económica será para todos», al tiempo que no descartó que pudiera darse el cierre definitivo de algunos hoteles o restaurantes debido a la pandemia.

