Brasil (MiMorelia.com).- Una joven brasileña se casó a través de una videoconferencia con un ciudadano alemán, esto debido a que no pudieron celebrar sus nupcias en persona a causa de la pandemia por coronavirus que azota a nivel mundial.

Tras un mes de conocerse, decidieron unir sus vidas, pero debido a la pandemia debieron casarse de manera virtual; Timo le pidió matrimonio a Cínthia pero la boda tuvo que realizarse a distancia.

“Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella porque Cínthia tiene la actitud y la personalidad correctas, además de ser hermosa. Tenemos los mismo planes. Todo lo que sé de ella me basta”, dijo el novio.