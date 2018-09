Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres, aseveró que su gestión no impondrá gastos de alimentación a la cuenta pública y advirtió que seguirá llevando su ahora famoso Tupper a las sesiones que encabece como legislador federal.

En un video que subió a su cuenta personal de Twitter, el senador detalló que ha llevado su Tupper por años y que continuará haciéndolo ahora que encabeza la Cámara Alta.

No le he pedido una sola comida al Senado de la República y no lo voy a hacer, Si tengo necesidad de ir a un restaurante, pues pagaré yo mi comida sin cargársela al Senado. Así, de esta manera, cumpliremos con el plan de austeridad.