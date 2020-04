Inglaterra (MiMorelia.com).- Wimbledon, uno de los torneos organizado por All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha sido cancelado en esta edición 2020 por la pandemia de coronavirus Covid-19; este evento deportivo de tenis no se suspendía desde la Segunda Guerra Mundial.

A través de un comunicado de prensa, compartido en sus redes sociales, los organizadores dieron a conocer la cancelación de este campeonato: «Lamentamos que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships hayan decidido hoy que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. El 134º Campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021«.

En el texto que emitieron agregan: «Desde la aparición del brote de coronavirus (COVID-19) en enero, hemos seguido la orientación del Gobierno del Reino Unido y las autoridades de salud pública en relación con nuestras operaciones durante todo el año, junto con el desarrollo de una comprensión de la probable trayectoria del brote en el Reino Unido. Esto ha permitido el análisis del impacto de las restricciones del Gobierno en el comienzo habitual en abril de los importantes preparativos necesarios para organizar los campeonatos, ya sea en la fecha original del 29 de junio o en una fecha posterior en el verano de 2020″

