Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los 120 refugios para mujeres violentadas que se localizan en Michoacán, alrededor de 67 tuvieron que cerrar sus puertas debido a los recortes presupuestales que aplicó el Gobierno de la República a las organizaciones sociales que se dedican a defender los derechos de las féminas, por lo cual, poco más de 100 mujeres al mes dejarán de ser atendidas.

Lo anterior fue denunciado por la integrante de la organización Humanas Sin Violencia, Circe López Riofrío, quien dijo que existe una molestia y hasta indignación en las defensoras de causas de las mujeres en Michoacán, ya que se obstaculiza su trabajo, pero también se les ponen etiquetas, supuestamente por no utilizar adecuadamente el presupuesto que se les entrega.

Por ello, hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que si el recorte fue para que no exista corrupción, entonces que dé a conocer los nombres de las organizaciones que han hecho un mal manejo de los recursos económicos y que se les aplique una sanción, pues a su juicio no se debe generalizar cuando se han visto los resultados a nivel nacional.

“Creemos que además lesiona la posibilidad de atender problemas de la violencia contra la mujer, eso es lo más grave para nosotras como defensoras, porque miles de mujeres se quedarán sin recibir nuestra ayuda, reiteró.

Sobre los refugios, López Riofrío expresó que han sido los primeros afectados por los recortes a las organizaciones civiles, que en Michoacán dijo desconocer la cifra total, ya que aún no se les ha entregado un informe puntual, pero denunció que de los 120 que están en el estado en diferentes lugares de la entidad que por seguridad no se mencionan, alrededor de 67 espacios tuvieron que cerrar a causa de que no tienen recursos económicos para mantenerlos ni para ayudar a las féminas que son violentadas por sus parejas o amenazadas por el crimen organizado.

La activista resaltó que al mes solo su organización Humanas Sin Violencia canaliza a los refugios a 50 mujeres al mes, pero si se suman todas las asociaciones el número puede llegar hasta las 100 féminas afectadas que tendrán que regresar a sus hogares o comunidades donde han sufrido la violencia.

“Esto es inadmisible y terrible, porque no se está viendo el tamaño del problema no solo aquí sino a nivel nacional. Creemos que es tiempo de que el gobierno federal se dé cuenta de que no es así cómo se resolverá el tema de la corrupción”, insistió López Riofrío.

