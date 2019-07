Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las redadas que iniciarán este domingo por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra los inmigrantes, el secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, dijo estar listo para apoyar a los connacionales en los consulados con mayor personal en los consulados, a quienes les pidió no entrar en pánico y evitar dejar entrar a la policía migratoria en viviendas o lugares de trabajo hasta que se entregue la orden de cateo y tener cerca a un abogado.

El objetivo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es expulsar a cerca de dos mil extranjeros que tienen orden de deportación o que no cuenten con sus papeles.

Ante lo cual, Gutiérrez Pérez reconoció que sí hay un «estado de alerta» en Michoacán al ser una de las entidades con mayor número de migrantes en el vecino país , donde hay cuatro millones, de los cuales, la mayoría ya tienen entre 15 y veinte años viviendo en los Estados Unidos.

En entrevista para MiMorelia.com, el funcionario, informó que tras la nueva amenaza de Donald Trump, los migrantes michoacanos han expresado miedo y temor, porque la política antimigrante es más «agresiva», lo que ha obligado a los connacionales a no salir de sus casas ni siquiera para hacer compras, por ello, desde Michoacán, dijo, se incrementó el número de personal en los consulados y las capacitaciones sobre derechos en Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

El titular de la Secretaría del Migrante, informó que tras la crisis migrante, se decidió enviar a personal de la dependencia a los consulados para brindar capacitación, apoyo jurídico y atención a los casos que sean deportados por las autoridades estadounidenses.

Gutiérrez Pérez, recomendó a los migrantes no dejar entrar a la policía migratoria a sus viviendas sin que les muestren la orden de cateo, ya que no se les puede arrestar sin este documento, y en dado caso de que las autoridades estadounidenses acudan a sus lugares de trabajo, no deben entrar en pánico ni correr sino pedir siempre la presencia de un abogado, además de negarse en todo momento a firmar documentos de deportación.

También, recomendó a los migrantes dejar cartas poder a familiares que viven en el vecino país para que sus bienes o sus hijos menores de edad no sean arrebatados por las autoridades de los Estados Unidos.

Agregó que la instrucción del mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, es dar un acompañamiento cercano a los migrantes michoacanos en cada consulado, pero en caso de que sean deportados, aseguró que el gobierno está listo para otorgarles apoyos económicos, ofrecerles trabajo y atención tanto médica como psicológica.

«Está amenaza no es nueva, ya lo había dicho lamentablemente el presidente de los Estados Unidos, pero ni ninguna ha tenido respuesta favorable, porque tenemos varios aliados en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y San Francisco», recordó el funcionario.

