Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El cantante, compositor y actor británico de pop rock, Robert Peter Williams mejor conocido como Robbie Williams, afirmó que contrató guardaespaldas que lo protejan de los extraterrestres.

En una entrevista realizada para el podcats ‘Alien Nation’ reveló que estas personas lo cuidarán las 24 horas del día ya que teme ser contactado por los aliens.

Luego de supuestamente haber observado un Ovni (Objeto volador no identificado) el cantante vive aterrado y aseguró, no le gusta estar solo ni un solo momento, aunque no descartó que todo haya sido producto de su imaginación.

“Si al final resultaba que todo eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza. Y si me veía a hablar de ello en voz alta, me sentiría más asustado de lo que ya estaba”, dijo el británico en entrevista.

Especialistas señalan –según algunos medios dedicados a la farándula- que los avistamientos de los ovnis pueden ser alucinaciones o incluso una enfermedad mental.

Aquí la entrevista completa: https://player.fm/series/2506613

