Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Después de darse a conocer que el personaje de Spider-Man salió de las filas de Marvel, este jueves, para fortuna de los fanáticos, se ha confirmado que el Hombre araña no se va de este mundo.

Te puede interesar: Por conflicto entre Sony-Marvel Studios, Spider-Man podría salir del MCU

Kevin Feige fue el elegido para producir esta próxima película, que aunque aún es muy pronto, medios internacionales contemplan que sería para el 16 de julio de 2021 cuando ésta se estrene en cines.

Internautas habían estado descontentos ante la salida del personaje, sin embargo con esta nueva noticia las cosas han cambiado, y así demuestran su felicidad en redes:

cuando me he metido en twitter y he visto la noticia de Spider-Man he llamado a mi bestie para decirle porque estaba estudiando, nuestro bebe @TomHolland1996 se queda en casa😭❤️ pic.twitter.com/K758oPFWAE

— nomi from the block (@IAMNOELIAM) September 27, 2019