San Luis Potosí (Rasainforma.com).- Porque no es suficiente la «guajolota» o la torta de chilaquiles de la Ciudad de México o las de gelatina y helado de Michoacán. Ahora, San Luis Potosí nos presentó la «concha con choriqueso«.

Un negocio de la capital potosina ha dado una nueva aportación a la cultura gastronómica mexicana. Se trata de una concha partida a la mitad a la que se le agrega choriqueso.



Usuarios de redes sociales se han manifestado ante la creación culinaria potosina. Algunos a favor, otros en contra. Pero eso si, no ha pasado por desapercibida.

¿Concha rellena de choriqueso? por estas cosas Dios nos castigo con el 2020 pic.twitter.com/Is301ZdHfR — J.A. Carrillo (@CP_JACM) September 25, 2020



Entre los comentarios destacan: «ta´ bien que seamos chilangos pero tampoco se pasen», «y luego dicen que los chilangos son los raros«, «es una grosería publicar esta conchita y no poder comerla«, «yo que me como todo y dicen que soy bien asqueroso no se me antojó y además soy chilango».

El negocio no solo aportó la concha rellena de choriqueso, sino que también las rellena de chilaquiles (competencia de la torta de chilaquiles), nieve o jamón serrano.

Concha de Choriqueso. Sin palabras pic.twitter.com/zPvDGZ8W4K — Yussel Dardón (@ydardon) September 23, 2020

Cancelen a la concha con choriqueso, eso ya escaló muy rápido. pic.twitter.com/HAEXK2K6VH — Diana PL (@La_Flaccaa) September 24, 2020

Te puede interesar: ¿Ya probaste la pizza de barbacoa? Aquí la venden en Morelia

Por: Arturo Trujillo/E