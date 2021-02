Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El famoso cantante Post Malone se presentará en el show virtual «Pokémon Day» con motivo del aniversario 25 de Pokémon.

El anunció oficial del evento se dio a conocer por medio del canal de YouTube:

playing the @Pokemon #Pokemon25 virtual concert on feb 27. tune in at https://t.co/JG7X89fFmd #Partner pic.twitter.com/o82XT4Bxpf

— Posty (@PostMalone) February 11, 2021