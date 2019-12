Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán está secuestrado por la expresión política de Foro Nuevo Sol, queriendo abarcar todos los espacios del comité, así lo mencionó el Consejero Nacional del PRD Juan Carlos Barragán, quien lamenta la falta de democracia y de inclusión de la presidencia estatal del partido.

«El PRD en Michoacán es un partido secuestrado por Foro Nuevo Sol, los espacios del comité estatal son ocupados por burócratas partidarios, la falta de liderazgo, compromiso e inclusión han dado como resultado que la ciudadanía no se siente representada, el PRD en Michoacán tiene un comité ejecutivo sin liderazgo, reconozco que nos equivocamos al pensar que la actual dirigencia estatal en Michoacán, representaría los intereses de las y los militantes.

Juan carlos Barragán afirma que «La actual dirigencia no representa una opción para las y los ciudadanos, y por la falta de inclusión no existe la democracia, no hay una propuesta clara».

Juan Carlos Barragán ha demostrado que como dirigente estatal de Nueva Izquierda, es segunda fuerza política del estado michoacano dentro del partido del Sol Azteca, sin embargo, foro nuevo sol se niega a trabajar de manera democrática, buscando únicamente que su gente tenga la portunidad de ejercer algún cargo dentro del comité.

Estas declaraciones se llevaron a cabo en el Décimo Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática al celebrarse el día de hoy en la Expo Reforma Canaco en la colonia Juárez, Alcaldía Cuahutémoc, Ciudad de Mexico.

Por: Boletín/AV