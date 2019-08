Por Alejandra Villa

Ciudad de México (Rasainforma.com).- A partir de diciembre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mutará a Futuro 21 como un nuevo partido político nacional que se constituirá como opositor contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que buscará ser un contrapeso de sus “decisiones arbitrarias” y que pueda competir en las elecciones intermedias de 2021.

Los principales oradores de la Primera Asamblea Nacional de este proyecto fueron el ex candidato presidencial por Nueva Alianza, Gabriel Quadri, y el ex Secretario de Salud, José Narro Robles.

“Es imperativo llenar el vacío y este nuevo proyecto político lo va a hacer, Futuro 21, que ahora se desarrolló desde diversas organizaciones sociales gracias a la generosidad del Partido de la Revolución Democrática y a su dirigente”, detalló.

En ese contexto, Narro Robles pidió a López Obrador no dividir a la ciudadanía con críticas hacia quienes piensan diferente.

El también exrector de la UNAM señaló que no puede gobernarse desde el rencor y con base en falacias. “No, así no, Presidente. Así no. Permitir que se transgreda la realidad, renunciar a la verdad y tolerar que se gobierne desde la falacia y el rencor deterioran la convivencia colectiva».