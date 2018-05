Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No ha sido en vano la lucha de 29 años, no ha sido en vano la lucha del perredismo, hoy el país es mejor gracias a la lucha de casi 30 años del PRD”, aseveró el ex presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, al encabezar en Morelia el acto conmemorativo del 29 aniversario del organismo, donde resaltó la fortaleza del mismo afirmando que “tenemos rodillas duras y no nos arrodillamos fácilmente”.

Con un llamado a poner de “pie al perredismo en cada municipio de Michoacán”, el orador oficial dijo aprovechar la celebración para clarificar la participación del partido en la coalición Por México al Frente, a pesar de que la izquierda no está unificada en un proyecto, ya que de los cuatro partidos de izquierda, “dos están en una coalición y dos están en otra”, eso derivado de que hace seis años se vivió la más grande fractura de la izquierda con la salida de Andrés Manuel López Obrador del PRD para encabezar el proyecto de Morena.

Recordó que las alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN) no son algo nuevo para el PRD, pues desde hace 19 años se iniciaron proyectos conjuntos en 17 estados de la República, “pero nunca habíamos hecho una alianza presidencial, ni para senadores de la República, y algunos compañeros del PRD están algo desconcertados”.

“México está saliendo de esta larga noche de seis años que dejó el gobierno priísta que encabeza Enrique Peña Nieto, empezaron bien y están terminando de la peor manera, México está indignado, México está irritado por los gravísimos niveles de corrupción del gobierno de la República y de su partido, México está temeroso porque la delincuencia no puede ser controlada a lo largo y ancho del país”, mencionó el ex representante de PRD.

Navarrete Ruiz afirmó que “el partido que gobierna va a pagar las consecuencias de seis años de malos manejos” y aunque reconoció que el puntero de las encuestas actuales en el candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, “no hay duda de que el segundo lugar es Ricardo Anaya” y vislumbró un mayor apoyo a este último tras el segundo debate a realizarse el próximo 20 de mayo.

“La mejor manera de celebrar 29 años de lucha es ganar la elección en Michoacán”, afirmó al llamar a los militantes a cerrar filas en las comunidades de la entidad para convencer al electorado de emitir “un voto útil” es decir, favorecer con su decisión a Ricardo Anaya, quien reiteró, se encuentra en segundo lugar del gusto popular.

Por su parte, el dirigente estatal del partido, Martín García Avilés, mencionó que “sólo quien no ve los grandes problemas del país no comprende la necesidad de la unión de las fuerzas políticas” en referencia a la coalición de la que hoy es parte el PRD en el país.

Recordó parte de la historia del partido y afirmó que “aquí nació el PRD, aquí es la cuna de la izquierda de nuestro país, los partidos como el nuestro prevalecen sobre la base de un proyecto de nación y prevalecen porque subsisten ante los resultados más adversos, y los que surgen por un proyecto electoral no trascienden porque caducan al término del proceso”.

