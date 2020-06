Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La liga de futbol de Inglaterra, conocida como la Premier League, se prepara para su regreso y los jugadores y las cadenas de televisión se están adaptando a los partidos sin aficionados, ya que es una de las medidas que se tomaron para evitar la propagación del coronavirus.

Como la Primier es una de las ligas licenciadas en el videojuego, la inteligencia artificial de EA Sports cuenta con un banco de sonidos que emula las porras, así como reacciones ante goles, faltas, fueras de juego y sustituciones.

Cabe mencionar que la Premier se reanudará el próximo 17 de junio, con un partido entre el Manchester City y Arsenal, aparte del Aston Villa contra Sheffield United.

Sky Sports will include crowd noise and catch-up options as part of a range of new innovations when its Premier League coverage returns on June 17…⬇

