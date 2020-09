Ciudad de México (Rasainforma.com).- La industria del entretenimiento se ha visto severamente golpeada por la pandemia de Covid-19, por ello han buscado la manera de adaptarse a las exigencias que ésta implica y los premios Emmy no podían faltar.

Este domingo se llevó a cabo la entrega de los Emmy a lo mejor de la televisión, en una ceremonia diferente a todas las demás ya que no hubo el glamour de la alfombra roja, los fanáticos que gritan al ver a sus estrellas favoritas.

Esta ceremonia se realizó vía remota, donde el presentador fue Jimmy Kimmel quien llamó a este evento como los «pand-Emmy”.

