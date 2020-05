Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Nos preocupa que en estos momentos algunas personas están azuzando a los comerciantes (para) que se instalen en la vía pública o vuelvan a abrir”, dijo el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, quien reprobó la conducta de un perredista que ejerce un cargo en la administración estatal que “antenoche azuzó a los comerciantes para que se volvieran a instalar”.

“Señor gobernador, queremos entender que usted se ha conducido con responsabilidad y que el decreto que aprobó sobre confinamiento obligatorio no ha pasado de esa propuesta, a una posición de irresponsabilidad a través de sus funcionarios públicos”, dijo en rueda de prensa.

Y agregó: “Igualmente nos parece que los representantes populares tienen una gran responsabilidad con la vida de los ciudadanos, no se puede, no se debe, por una situación de ganar votos y popularidad, el aplauso fácil, pedirle a los comerciantes que se instalen nuevamente en las calles y que no cumplan con las medidas sanitarias, son ustedes representantes de la vida y no de la muerte, les pedimos que se conduzcan con responsabilidad en este momento en que el pueblo de México exige de sus gobernantes la máxima responsabilidad”.

El funcionario municipal refirió que “deberían ser suspendidos quienes en el pico más alto de la pandemia hacen esto con tal de ganarse adeptos”.

Luego de las clausuras en los mercados “Independencia” y “Revolución”, expuso: “No estamos de brazos cruzados, estaremos con los comerciantes hoy, pasado y pasado mañana y daremos apoyos alimentarios”.

A su vez, el secretario de Movilidad y Espacio Público, Antonio Godoy González Vélez, señaló que “lamentablemente hemos detectado que ha habido una reducción solamente del 15% de la movilidad urbana”.

Por último, detalló que desde el pasado 29 de abril, gracias a la información del Sistema Integral de Semáforos, hubo un incremento del 30% en el tráfico vehicular y un evidente relajamiento de las restricciones del mensaje “Quédate en casa”, y lamentó que Michoacán es el primer estado a nivel nacional que atiende las medidas.

Por: Fátima Miranda/R