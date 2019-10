Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con cielo nublado y posibles lluvias, así será este miércoles según lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles en Morelia.

La activa onda tropical No. 46 mantendrá a la capital michoacana con posibles canteras mojadas provocará una máxima de 23 grados Celsius.

Un nuevo frente frío (No. 7) se aproximará a la frontera norte de México durante la noche, por lo que recomendamos tomes tus precauciones y duermas bien abrigado.

En el estado de Michoacán se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y mínimas de 0 a 5°C.

Nacionales

El sistema frontal No. 6 se localizará sobre el suroeste del Golfo de México en interacción con un canal de baja presión que se extenderá en el occidente de dicho Golfo y con la activa onda tropical No. 46 sobre el sureste del país, lo que originará una amplia zona de inestabilidad con lluvias puntuales intensas a torrenciales en el noreste, oriente, sur y sureste de la República, así como lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en la Península de Yucatán y la masa de aire frío asociada al frente, favorecerá ambiente fresco a frío en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Por su parte, la onda tropical No.45 originará potencial de chubascos y lluvias fuertes en su avance sobre el occidente de México. Finalmente, un nuevo frente frío (No. 7) se aproximará a la frontera norte de México durante la noche.

Por: Redacción/CA