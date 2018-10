Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que cualquier joven, hombre o mujer, no encontrara obstáculos para cumplir sus sueños, se abrió hace 40 años la preparatoria “Melchor Ocampo” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), misma que hoy se vistió de fiesta al conmemorar un año más en la formación de jóvenes en el nivel medio superior.

En el patio central del edificio que alberga a la escuela se realizó un acto en el que se recordaron los hechos que dieron vida a la que es la más joven de las preparatorias de la Máxima Casa de Estudios en la entidad.

Al hacer uso de la palabra, a nombre de la comunidad académica, el profesor Jesús Morales Pérez resaltó que hace cuatro décadas, ante la gran demanda de ingreso al bachillerato nicolaita, que además continuaba en aumento y a pesar de la histórica falta de presupuesto, se abrieron las puertas de este recinto para recibir a los primeros 300 estudiantes que demandaban un espacio de estudio.

Por no contar con el recursos para nuevas plazas, se integró a docentes que no cubrían la totalidad de sus horas autorizadas y que podían sumarse a las actividades de una escuela, aunque recalcó que no todos tuvieron una respuesta favorable.

Recordó que apenas se corrió la voz de que las puertas de la “prepa 5” se habían abierto, la matrícula se expandió hasta 800 nuevos integrantes de la comunidad universitaria en busca de una educación que los prepara para su futuro profesional.

Al paso de los años, está institución ha visto egresar a cientos de miles de jóvenes y ha pasado de un edificio histórico a una escuela equipada con aulas, laboratorios y espacios de enseñanza en el nivel bachillerato.

Por su parte, Carlos David Reyes Bautista, alumno de la institución, resaltó la importancia de la educación de bachillerato “aquí decidiremos que queremos estudiar y enfocarnos en lo que más nos apasiona”, por ello dijo que como estudiantes debe poner de su parte para reclamar más recursos para la institución.

Recordó la represión estudiantil de 1968 que dejara decenas de muertos, y cuya antesala fueron los hechos de represión estudiantil en la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ello en el marco de la conmemoración de los 50 años de la matanza de Tlatelolco.

