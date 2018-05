Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante ciudadanos e integrantes de asociaciones civiles, la candidata a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela de los Santos Torres presentó una propuesta de plataforma digital para que la población pueda consultar los costos de obras públicas, contratos y licitaciones que estaría disponible en caso de ganar.

Durante su exposición, la aspirante señaló que estas plataformas ya han sido habilitadas en estados como Sonora y pretenden que los ciudadanos conozcan a través de un mapa las obras que actualmente realiza el ayuntamiento junto con datos adicionales como el tiempo estimado, contrato, licitación y la empresa encargada de hacerla.

“Es nuestra responsabilidad ser lo más transparentes posibles porque la gente quiere saber cual es el costo/beneficio de cada obra y nos encontramos con que el actual ayuntamiento tiene una página donde encontrar este tipo de información es muy difícil”, explicó.

Agregó que este tipo de páginas también pueden agregar mayor información que actualmente no es accesible como el cuanto gasta el ayuntamiento en medios de comunicación y el pago al personal y altos mandos.

“Se debe de ser lo más transparente posible porque al ser servidor público porque es lo que pide y necesita la población, por ejemplo, muchos funcionarios y candidatos no tienen hecha su declaración 3 de 3 o no la tienen pública bajo el pretexto de que no hacen por seguridad, no veo posible eso”, concluyó.

