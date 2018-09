Presenta SEE denuncias penales por rechazo a idóneos

Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) ha interpuesto seis denuncias penales en contra de los maestros y/o directivos que impiden el acceso de los docentes idóneos a los centros de trabajo a los que son enviados.

El secretario de Educación en el estado, Alberto Frutis Solís, recordó que se trata de una norma federal, estipulada en la Reforma Educativa, la que marca la colocación de los docentes que resultan idóneos en el proceso de evaluación en los centros de trabajo, por lo que quienes se oponen están cometiendo un delito federal.

En rueda de prensa en la que se presentaron los resultados del último año de gobierno en materia educativa el funcionario estatal confirmó que los docentes que no han logrado ingresar a los centros de estudio al que son asignados no están recibiendo el pago correspondiente ya que “sería irresponsable pagarles un salario si no lo están devengando en un centro de trabajo”, refirió.

“Lo idóneos de las normales, de inglés, se han ido instalando sin ningún problema, faltan algunos que obviamente hay rechazo de algunas normales, pero ya sabemos cuál es el procedimiento, se levanta la denuncia penal en contra de los directivos o maestros que no permiten el ingreso a estos profesores”, declaró.

Recordó que en 2015 recibieron la dependencia con mil 18 maestros idóneos su ubicarse en un centro de trabajo, quienes a la fecha están laborando, además de que “todos los que se evalúen y obtengan un resultado idóneo serán asignados a un centro de trabajo”.

