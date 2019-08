Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Alex Hudson, presentadora de televisión, comparó a su compañero negro Jason Hackett con un gorila durante la emisión del programa que conducen.

El jueves pasado, la presentadora le dijo a su colega que un gorila en el zoológico de Oklahoma «se parece a ti» al final del programa.

Al día siguiente, luego de las críticas, se disculpó con su Hackett y su público.

«Ayer dije algo que era desconsiderado, inapropiado y lastimé a la gente», expresó.

«Y quiero que sepas, entiendo cuánto te lastimé y cuánto te he lastimado. Te amo tanto, y has sido uno de mis mejores amigos durante el último año y medio. Y nunca haría nada a propósito para lastimarte. Y amo a nuestra comunidad y quiero que todos sepan, desde el fondo de mi corazón, me disculpo por lo que dije. Sé que estuvo mal y lo siento mucho”, dijo entre lágrimas.