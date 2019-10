Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «No existen los ateos, porque todos dormimos y soñamos, y la espiritualidad cristiana es maestra al respecto», expresó el padre Francisco Armando Gómez Ruiz, autor del libro ,«Dormir como un Sacramento», el cual fue presentado este jueves en Morelia.

El padre Francisco explicó que el libro, de la editorial Buena Prensa, está dedicado «para ti amigo que durmiendo no sueñas y soñando no duermes», pero aclaró que no sé trata de una persona en concreta.

«Estamos todos, tú y yo, que a veces por el exceso de trabajo o la pereza vemos pasar mundo sin más», expresó.

Mencionó que aunque es un ensayo está dedicado para todos aquellos que dejan de descansar por perseguir sus proyectos, incluso dejan de lado la recreación personal.

«Está dedicado para ti y para mí, que fraguando mil sueños y proyectos estamos sacrificando las horas para dormir y los tiempos para la recreación, nos desgastamos y esos sueños ambiciosos se nos van de la mano tantas veces por el mismo esfuerzo de no descansar, ni dormir», mencionó ante invitados especiales y sus padres de familia.

Como uno de los comentaristas del libro, el cardenal Alberto Suárez Inda manifestó que en este texto el autor busca demostrar que «en la relación del sueño y dormir hay algo más», por lo que la lectura permite no solo dormir, «sino a vivir soñando», algo que hace incluso el Papa Francisco.

«El Papa a sus 85 años sigue siendo un soñador, duerme pocas horas; pero tiene grandes sueños; sueña con un mundo de armonía, no caótico», expresó.

