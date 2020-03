Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) publicó su cartelera cultural de los eventos programados del 2 al 8 de marzo del año en curso, las actividades y eventos se llevarán a cabo en diversas localidades de Morelia.

LUNES 2

Taller permanente de Coro para mujeres

Imparte Esmeralda Jiménez

Lunes, martes y miércoles

De 18:30 a 20:00 horas / Cooperación voluntaria

Casa Anexa / Museo del Estado

MARTES 3

Taller especializado en Semiótica y Crítica del Arte

Imparte: Roberto Domínguez Cáceres

Del 3 al 5 de marzo

De 16:00 a 20:30 horas / Acceso gratuito previo registro

Biblioteca Bosch-Vargaslugo / Centro Cultural Clavijero

Taller Apreciación de las Artes Plásticas: arte, espacio, espectador

Imparte: Valeria Mendoza Loaiza

De 16:00 a 20:00 horas / Acceso gratuito / Actividad dirigida a adultos

Museo de Arte Colonial / Morelia

JUEVES 5

UN LIBRO PARA LEER, PARA LLEVAR. Proyecto permanente de fomento a la lectura

12:00 horas / Evento al aire libre / Acceso gratuito

Jardín Azteca

VIERNES 6

Programa de Formación y Profesionalización en Museología y Gestión Cultural; Arte y Resiliencia Social. Proyecto beneficiado por los Apoyos a las Instituciones Estatales de Cultura (AIEC 2019)

Marketing y financiamiento de proyectos culturales

Imparte: Sandra Ontiveros

6 y 7 de marzo / Acceso previo registro

Centro Cultural Clavijero

Concierto: Quasar Free Electro! – Quasar Saxophone Quartet

20:00 horas / Acceso gratuito

Auditorio / Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras

Concierto con la Orquesta Sinfónica de Michoacán

Temporada dedicada a Beethoven

Programa

Rondó en si bemol mayor, No 06, y Concierto No. 1, en Do mayor, Op. 15, de Ludwig van Beethoven

Sinfonía no. 1, en Do menor, Op. 68, de Johannes Brahms

Solista: Sergio Vázquez, piano

Director: Román Revueltas Retes

20:30 horas / Acceso gratuito

Teatro Ocampo

DOMINGO 8

TALLERES Y CURSOS

El Centro de Documentación e Investigación de las Artes informa sobre los siguientes talleres, a realizarse en la Biblioteca Bosch Vargaslugo. El registro será en línea. Consulte las convocatorias completas en las siguientes ligas.

-Taller especializado en semiótica y crítica del arte. Imparte Roberto Domínguez Cáceres, del 3 al 5 de marzo http://bit.ly/38CVtv8

-Taller especializado en nuevas herramientas de estudio y digitalización del patrimonio. Imparten Monserrat Gómez Sepúlveda y Gerardo Hernández, del 10 al 12 de marzo http://bit.ly/2sWrxLe

-Taller especializado en técnicas de conservación y preservación patrimonial. Imparte Mirta Insaurralde, del 20 al 21 de marzo http://bit.ly/2ROmHs2

-Taller de curso de legislación y patrimonio histórico: aspectos jurídicos del fomento y de la protección del patrimonio cultural. Imparte Faviola Castillo, del 24 al 26 de marzo http://bit.ly/30Rxnu2

EXPOSICIONES

Casa Taller Alfredo Zalce

• ”Valladolid”. Cianotipia y fotografía de Eduardo García Márquez y José Luis Arroyo Robles

Permanencia: 6 marzo

Casa de la Cultura

• “Gabinete de curiosidades”. Dibujo y pintura de Armando Valdez

Sala Jesús Escalera / Permanencia: 20 marzo

• “El Juego del Agua”. Óleo y acrílico de Millet Mendoza

Sala Efraín Vargas / Permanencia 23 marzo

Museo de Arte Colonial

● Pintura del Siglo XVIII

● Escultura en madera y Caña de Maíz del Siglo XVI y XVIII

Permanentes

Bosque Cuauhtémoc junto al Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce

● Paseo Escultórico

Centro Cultural Clavijero

• “El universo sonoro del jaguar”. Colección Jorge Reyes

Sala 3 / Permanencia: 30 abril

• “Itsï. Una llamada de alerta”

Sala 1 / Permanencia

• “Origen y destino”

Sala 6 / Permanencia 31 mayo

• “Modulador del Eco” Homenaje póstumo al artista michoacano Francisco Rodríguez Oñate

Sala 8. Planta baja / Permanencia: marzo

• “Kimonos y Diseños de Minoru Kobayashi + Huellas de Japón en la Moda Mexicana”

Sala 5 / Permanencia: 1 marzo

