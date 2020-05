Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación de lo que el gobierno ha llamado: el regreso a la «nueva normalidad» tras la pandemia de Covid-19.

En su introducción, el mandatario nacional señaló que se trata de un plan de reapertura en lo productivo, social, cultural y económico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, algunos secretarios generales de las distintas dependencias explicaron el proceso de este nuevo regreso.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que la “nueva normalidad” se dará en tres etapas:

Etapa 1: 18 de mayo-reapertura de los “ municipios de la esperanza “

“ Etapa 2: 18-31 de mayo-preparación para la reapertura y se incorporan tres actividades esenciales, que son: construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.

Etapa 3: 1 de junio-Valorizar el sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales educativas y económicas.

ETAPA 1. Los llamados municipios de la esperanza son aquellos con bajo contagio y se encuentran alejados de los focos de mayor casos de Covid-19. Son 269 en 15 estados. En su caso, del 14 al 17 de mayo tendrán implementación de cercos sanitarios y a partir del 18 de mayo retoman la actividad escolar, el espacio público, laboral.

Graciela Márquez fue enfática al señalar que en cualquiera de las etapas del semáforo de nueva normalidad se deberá mantener las medidas de sana distancia.

ETAPA 2. El gobierno presentó las acciones de aplicación general, que son 1) La elaboración por empresa de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades. 2)Capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral. 3)Readecuación de espacios y procesos productivos. 4)Filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral.

ETAPA 3. Semáforo de reanudación. Márquez indicó que este semáforo es dinámico y estará cambiando dependiendo del avance del coronavirus. Se divide en cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde.

En los lugares con semáforo rojo sólo se mantienen las actividades de salud y las laborales esenciales. En naranja se añade el espacio público abierto de manera reducida; en amarillo se incorporan las actividades recreativas como cines, teatros, restaurantes pero con limitaciones; y en verde, se retoman las actividades escolares.

El jefe del Ejecutivo señaló en resumen que el gobierno federal trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales y locales. Añadió que su gobierno mantiene la postura de no imponer nada y no aplicar medidas coercitivas.

“Este plan es de aplicación voluntaria, primero confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades (…) Si hay una autoridad municipal, estatal que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado decide que no va acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos”.

