Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Michoacán presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la creación de los coordinadores estatales de programas sociales federales, “porque no puede haber una autoridad paralela al Poder Ejecutivo” en la entidad, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

En un encuentro con medios de comunicación, el mandatario michoacano aseguró que esta acción no representa una confrontación con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sino “contra las cámaras del Congreso de la Unión; no es una demanda para el titular del Ejecutivo, yo me estoy defendiendo ante una reforma aprobada que, al juicio del gobierno, violenta las facultades y el mandato que nos da la Constitución a los poderes federal y estatales. No es un tema de arranque, provocación o desafío”, expresó.

Al respecto, argumentó que los llamados “súperdelegados” son una “evidente invasión de competencias” y por ello el titular del Ejecutivo estatal está obligado a defender el federalismo, “de no hacerlo estaría incurriendo en una violación al pacto federal”, señaló.

“No puede haber dos autoridades paralelas, cuando hay un gobernador que tiene legalidad y legitimidad. Es mi responsabilidad velar por el Pacto Federal del cual es parte Michoacán y por las facultades que me confiere ser una autoridad electa en las urnas”, dijo el perredista.

Cabe anotar que este domingo en el foro regional del PRD en Michoacán, se dio a conocer que, a más tardar el próximo miércoles 5 de diciembre, la dirigencia nacional presentará también una acción de inconstitucionalidad en contra de los coordinadores estatales de programas sociales federales.

Para lo cual ya están trabajando los grupos parlamentarios del PRD en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado, junto con las fracciones de otros grupos parlamentarios opositores para poder alcanzar un tercio y pueda ser presentada, explicó el dirigente nacional, Ángel Ávila Romero.

Flv Nz