Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal interino del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona Martínez, adelantó que presentarán ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja por presunto incumplimiento de medidas cautelares emitidas por el órgano, respecto al actuar de los llamados «Servidores de la Nación».

En la conferencia de prensa que encabezó este martes, el líder partidista indicó que la medida se tomará en coordinación con la dirigencia nacional, frente al «desdén» que perciben en el titular del Ejecutivo federal ante el llamado del INE a comparecer por presunta promoción a través de los Servidores de la Nación.

Fue a mediados de agosto de este año cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente la adopción de medidas cautelares, solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la presunta violación a los principios rectores del proceso electoral, así como el presunto uso de recursos públicos, derivado de la promoción del nombre, imagen y logros del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mediante la indumentaria utilizada durante la entrega de becas a estudiantes y apoyos económicos a personas con alguna discapacidad y a adultos mayores.

Juan Bernardo Corona indicó que el PRD nacional entregó ante el INE más de mil 500 pruebas sobre el presunto uso de programas sociales con fines electorales a favor del partido guinda.

«Más de 17 mil Servidores de la Nación operan en la opacidad, repartiendo 190 mil millones de pesos, que son recursos públicos y están siendo utilizados de manera ilícita y hacen campaña política-electoral», acusó.

Tras referir que en el proyecto de Presupuesto de Egresos Federal 2020 se contemplan alrededor de 225 mil millones de pesos para los programas de Bienestar, se pronunció confiado en que la autoridad electoral tomará en cuenta las pruebas que le aportó el PRD y actuará en consecuencia.

“Esperamos que el Ejecutivo Federal no interfiera en las decisiones del Tribunal Electoral ni de otras instituciones autónomas y reiteramos el llamado a la sociedad a denunciar estos actos indebidos, incluso, a quienes reciben los programas sociales pues se pagan con los impuestos de todas y todos los mexicanos, por lo que una sola persona no los puede entregar. Exigimos que el gobierno federal deje de hacer uso de los programas sociales para beneficiar a Morena”, manifestó, con énfasis en que mantendrán el marcaje personal hacia los colaboradores en este nivel de gobierno.

No hay chaleco de mi talla, responde Corona a Pantoja

Cuestionado sobre el ofrecimiento que a través de medios de comunicación le hizo el titular de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, respecto a regalarle un chaleco, Corona Martínez respondió lo siguiente: “no creo que tenga de mi talla, no están a la altura del PRD, y parte es un color oscuro, opaco, no me gustan esos chalecos, no los comparto”.

Lo que dijo, sí acepta, es la invitación a revisar la aplicación de los programas sociales, en conjunto con la autoridad electoral, a fin de constatar que no hay violaciones a ley.

Pidió al mismo funcionario que les dé vista sobre las denuncias penales que debió interponer en contra de tres Servidores de la Nación que supuestamente fueron dados de baja en el estado por presuntas malas prácticas.

Aseguró que han detectado alrededor de ocho casos específicos relacionados con la entrega de apoyos con fines partidistas en municipios michoacanos, entre los que únicamente citó a Tiquicheo. Adelantó que presentarán las denuncias ante la instancia competente.

CA