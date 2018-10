Por: Alina Espinoza

China (Rasainforma.com).- Este domingo, la Interpol recibió la renuncia “con efecto inmediato” de su presidente, el chino Meng Hongwei, quien se encuentra retenido en China por una supuesta violación de la legislación estatal.

“El secretariado General de la Interpol en Lyon, recibió hoy la dimisión del señor Meng Hongwei como presidente de la Interpol con efecto inmediato”, dijo el organismo a través de un comunicado en Twitter.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 de octubre de 2018