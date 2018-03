Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este viernes, el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, ha sido acusado de conducta sexual inapropiada, indicaron varios medios estadounidenses.

Varias fuentes no identificadas comentaron a The Hollywood Reporter y Variety que la Aacademia había recibido reclamos de acoso sexual en contra de John Bailey por tanto que habían iniciado investigaciones en su contra, pero no han dado más detalles al respecto.

Hasta el momento, ni la Academia ni el representante del presidente respondieron a las denuncias.

Bailey, de 75 años, director de cine y de fotografía fue nombrado como presidente de la Academia en agosto de 2017.