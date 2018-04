Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras considerar que se trata de una medida de “presión política” en su contra, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés, pidió al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que se pronuncie sobre el acuerdo que presentaron siete de los nueve miembros de la comisión directiva de la Coalición Por Michoacán al Frente, para retirarlo a él y a Daniel Rangel Piñón. “Estoy echadísimo para adelante y no me voy a doblar”, dijo, al descartar su renuncia a la conducción del sol azteca.

A través de un comunicado el PRD desconoció la firma de los siete involucrados, así como cualquier intención o manifestación para retirarlo de la comisión directiva de la Coalición Por Michoacán al Frente, sin embargo este miércoles el dirigente estatal aceptó la existencia del documento y aseguró que acatará lo que resuelva el IEM en consecuencia.

Desde su perspectiva, se trata de una medida de presión política, que no será eterna, y a la cual afrontará “echadísimo para adelante”.

“No me voy a doblar”, agregó, con énfasis en que no renunciará a la dirigencia del sol azteca en la entidad: “A los problemas se les da la cara no la espalda y el partido debe tener personas con carácter, con determinación, no cobardes”.

A pregunta expresa, respondió que entiende que el secretario general del PRD, Manuel López Meléndez, aparezca entre quienes plantean su retiro de la comisión directiva de la Coalición para incluir a José Carlos Guzmán Grajeda y a Beatriz Ortega Reyes, y lo asume como una firma solidaria.

Además de López Meléndez, el documento fue suscrito por José Manuel Hinojosa Pérez, Javier Estrada Cárdenas, Javier Antonio Mora Martínez, Francisco Javier Paredes Andrade, Giovani Marcelino Morales, y, Víctor Alfonso Cruz Ricardo.

En entrevista, el secretario general del PAN, Javier Estrada Cárdenas, sostuvo que la decisión de hacer a un lado al dirigente estatal perredista se deriva de la pérdida de confianza que generaron sus pronunciamientos a favor del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, quien este fin de semana se decantó por el candidato del PRI-PVEM- Panal a la presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña.

