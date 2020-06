Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) aclaró que el crédito otorgado por el Banco Mundial a México, por la cantidad de mil millones de dólares, no va a financiar la respuesta del gobierno federal a la pandemia de Covid-19.

El pasado domingo se dio a conocer la solicitud que hizo México al Banco Mundial (BM), más tarde circuló la información de que el BM aprobó el préstamo. Sin embargo, el diario El Economista, señaló que el préstamo se pidió el 19 de mayo pasado y el 31 del mismo mes se otorgó.

El Economista tuvo acceso al documento y muestra que el titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, José de Luna Martínez, fue el encargado de firmar el crédito por parte del gobierno mexicano.

Al respecto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio informó en su cuenta de Twitter que se trata de un Préstamo de Política de Desarrollo (DPL, por sus siglas en ingles), que se refiere a un instrumento de financiamiento general que no va ligado a una actividad específica.

“El crédito que se hace referencia en las notas de medios es un DPL y no tienen destino específico. En resumen este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el congreso y no va a financiar el programa de respuesta al Covid-19”.

Yorio añadió que el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso se financia con diversas fuentes de financiamiento como son los bonos emitidos en el mercado internacional, bonos emitidos en el mercado doméstico (CETES y MBonos) y líneas de créditos con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el BID.

“Estas instituciones tiene dos tipos de créditos. Uno es dirigido a una actividad sectorial especifica como agricultura o infraestructura. Otro son los llamados DPL que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad especifica”, aclaró.

Este es el primer financiamiento a un organismo internacional que hace la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Por: Ariana Castellanos/rmr