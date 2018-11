Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presupuesto del 2019 para Michoacán propuesto por el Ejecutivo estatal al Congreso local no contempla la contratación de más deuda ni la creación de nuevos impuestos para ciudadanos, informó el secretario de Finanzas y Administración del estado (SFA), Carlos Maldonado Mendoza.

Después de entregar al Legislativo la propuesta del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal del próximo año, que asciende a 67 mil 200 millones de pesos, el titular de la SFA aseguró que el planteamiento es “muy conservador y austero”, ya que sólo aumentó 2.4 por ciento el monto estimado, con respecto al aprobado para este 2018.

Este recurso extra, dijo, será destinado en su mayoría a la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que incrementará su presupuesto en un 15 por ciento para la contratación de mil operativos por año.

Enfatizó que en la Ley de Ingresos no se contempla la contratación de nueva deuda, ni la creación de impuestos para los ciudadanos.

“Nosotros lo que hemos hecho es presentar un presupuesto conservador en términos de que no está planteado un nuevo impuesto, y austero porque el crecimiento que estamos planteando es del 2.4 por ciento. No hay una novedad por la que hubiera que estar alertas”, afirmó.

Sin embargo, Maldonado Mendoza aclaró que el incremento de un punto porcentual al Impuesto sobre la Nómina, cuyo importe actual es del dos por ciento, está sujeto a valoración, y ello dependerá del Presupuesto de Egresos Federal por aprobarse en el mes de diciembre.

“Incremento a los derechos no, pero el Impuesto sobre la Nómina tal vez podría ser una consideración que habría que valorar en función del presupuesto federal. La creación de nuevos impuestos a los contribuyentes de a pie, no, pero no sé si a las industrias”, manifestó.

Respecto al Presupuesto de Egresos, informó que el Ejecutivo plantea realizar una nueva reingeniería administrativa para fusionar diversas dependencias estatales, entre ellas la Junta Local de Caminos que se integrará a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, esto con la finalidad de ahorrar más recursos en el año 2019.

Mencionó que el próximo año el Sistema Estatal Anticorrupción emergerá como una nueva Unidad Programática Presupuestal, con una partida de 18 millones de pesos.

“Las medidas de austeridad son bastantes, hay bastante reingeniería administrativa; minimizar y adelgazar muchas de las dependencias de diverso nivel; va a ser una modificación importante en la función de diversas dependencias que hoy día actúan casi como secretarías”, agregó.

