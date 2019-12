Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), se hicieron diversas auditorías respecto a: Personal, Servicios Generales, Servicios Mecánicos, Estados Financieros, Bienes Patrimoniales, algunas están en cierre y otras en seguimiento, informó el director, Julio César Orantes Ávalos.

Destacó que para el año entrante se hará una auditoría a los Procesos de Licitación de Obras y Ejecución de Obras.

Y se están haciendo más auditorías, en cuanto al consumo de combustibles para que sea acorde a la carga de trabajo.

Se tienen los resultados de la auditoría de Estados Financieros que a su vez fueron turnados a la Comisión de la Junta de Gobierno, la cual tendrá que emitir su dictamen.

La auditoría de Bienes Patrimoniales está en seguimiento.

Orantes Ávalos, aseguró que el Presupuesto de Egresos dependerá de lo que se tiene de ingresos y denunció que “antes había gastos que no se controlaban, desde el uso de celulares, el consumo de gasolina, hemos detectado algunas fugas que se tenían en el servicio de mantenimiento a los vehículos”.

Aseguró que como resultado de haber puesto controles, dos personas fueron despedidas porque intentaron “meter facturas por servicios no realizados”, y se les está realizando un proceso administrativo. El monto era por alrededor de 50 mil pesos. “Las facturas no eran apócrifas, pero los servicios no se habían hecho”.

OOAPAS destaca por su trabajo administrativo

En la parte administrativa y de Contabilidad Gubernamental celebró que “tuvimos evaluación muy positiva de 98.5 por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), fuimos la entidad municipal con mayor calificación”.

En proceso, inventario patrimonial

Por otra parte, el funcionario destacó que por primera vez que se hizo inventario de todas las redes hidráulicas, sanitarias, predios, pozos, tanques, cárcamos de bombeo, y bienes inmuebles, no está al 100% porque surgieron predios con situación por regularizar, la idea es que para el próximo año, ya esté regularizado el inventario patrimonial.

Por: Fátima Miranda/CA