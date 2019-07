Prevén fuertes lluvias para este fin de semana, en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Ante el pronóstico de lluvias fuertes en la mayor parte de la geografía michoacana, con posible presencia de tormentas eléctricas en las próximas horas, la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, reitera a la ciudadanía tomar medidas de prevención.

Según el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la tarde y noche, habrá posibilidad de lluvias de ligeras a puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Persistirán las temperaturas muy elevadas en la región de tierra caliente. Soplará viento de ligero a moderado variable, con algunas rachas fuertes durante los eventos de tormentas.

En Morelia y los municipios circundantes se espera formación de algunos nublados de desarrollo vertical por la tarde y noche, continuando la posibilidad de lluvias de ligeras a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.

En la Región Lerma-Bajío dominará la posibilidad de lluvias de ligeras a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas se presentarán frescas por la mañana y noche, así como ambiente caluroso por la tarde. Soplará viento de ligero a moderado variable, con algunas rachas fuertes durante los eventos de tormentas.

En las zonas montañosas, se espera formación de algunos nublados de desarrollo vertical por la tarde y noche, prevaleciendo la posibilidad de lluvias de ligeras a puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Dominará el tiempo ligeramente frío por la mañana y noche, así como ambiente poco caluroso por la tarde. Soplará viento de ligero a moderado variable, con algunas rachas fuertes durante los eventos de tormentas.

En Tierra Caliente y la Zona Costera se mantendrá la posibilidad de lluvias de ligeras a puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica por la tarde. Las temperaturas se mantendrán muy calurosas, principalmente sobre la región de Tierra Caliente. Soplará viento de ligero a moderado variable, con algunas rachas fuertes durante los eventos de tormentas.

Por lo anterior, la Secretaría de Gobierno a través de Protección Civil Estatal recomienda a la población estar alertas a los comunicados oficiales sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos y elaborar un sencillo plan de acción familiar para ubicar elementos de peligro previo a cualquier eventualidad:

• Tener especial cuidado en alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables tendidos, macetas o jardineras y otros objetos en general que pudieran provocar daños.

• Tener presente un plan familiar de protección civil y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

• Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes.

• Poner atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares.

• Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas.

• Extremar precauciones ante las ráfagas de viento que pudieran arrastrar o convertir objetos en proyectiles.

• Buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida.

• Evitar permanecer en habitaciones que den al frente de la dirección del viento que tenga ventanales.

• Permanecer alejado de las ventanas y en caso de ser necesario, protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

• Extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

• No transitar por zonas inundadas; ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica.

• No acercarse a postes o cables de electricidad.

• No intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua.

• Al transitar por carreteras extremar precaución al desplazarse en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias.

• No cruzar puentes si el agua lo pasa por encima.

• No restablecer la energía eléctrica hasta estar seguro de que no hay cortos circuitos.

• Ante la duda sobre el estado casas y edificios, solicitar apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.

• No tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas.

• Evite que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades.

• En caso de tormentas eléctricas procurar no utilizar equipos eléctricos y electrónicos.

• Asegurar objetos que pudieran caer o salir proyectados, por ráfagas de viento.

• Definir el lugar más seguro dentro como fuera de casa.

• Retira objetos que puedan ser obstáculo en la ruta de escape.

• Identificar refugios temporales.

• Preparar artículos de emergencia y guardarlos en una mochila o morral que deje libres brazos y manos.

• Tener a la mano radio y linterna de baterías con repuestos.

• Tener agua embotellada o hervida con tapa hermética.

• Disponer de alimentos enlatados (atún, sardinas, frijoles, leche,)

• Flotadores (cámaras de llanta, chalecos salvavidas).

• Guardar documentos importantes (actas de nacimiento, cartillas, escrituras, papeles agrarios) en bolsas de plástico resellable.

