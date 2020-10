Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) firmaron un acuerdo histórico en el que permitirá a los europeos contribuir con elementos esenciales para poner en marcha el primer asentamiento humano en la luna.

Este asentamiento será conocido como «Gateway»; en el acuerdo la ESA se comprometió a suministrar como mínimo, dos módulos de servicio para proporcionar electricidad, agua, oxígeno y nitrógeno a la nave Orion de la Nasa.

With @JimBridenstine I signed the #Artemis Gateway @esa – @nasa MoU: taking 20 years of @Space_Station collaboration #ForwardtotheMoon . This marks a critical point for Europe: we are going not only with equipment, but also with European astronauts! https://t.co/uNsAMEwx8p pic.twitter.com/JqQtttubEx

Habrá tres oportunidades de vuelo para que astronautas europeos viajen, vivan y trabajen en “Gateway”. También, este esfuerzo internacional incluye la construcción del hábitat principal para astronautas, el “I-Hab”.

Al parecer “Gateway” hará posible la exploración sostenible alrededor de la Luna y en su superficie, en tanto, también permitirá investigar y demostrar las tecnologías y procesos para una futura misión al planeta Marte.

“Cada lanzamiento de astronautas a la Luna a bordo de la nueva nave Orion dependerá del Módulo de Servicio Europeo para obtener energía, propulsión, oxígeno y agua. Europa pondrá a disposición de la tripulación alojamiento, telecomunicaciones, repostaje y una asombrosa vista de la Luna gracias a las contribuciones de la ESA a Gateway. Y, aún más, los astronautas europeos volarán hasta Gateway para vivir y trabajar en el espacio profundo por primera vez”, dijo el director de Exploración Humana y Robótica de la ESA, David Parker.

When humans return to the #Moon they’ll have formidable challenge lying in wait: lunar #dust. An ESA team is looking into new materials to serve as the basis of future spacesuits, protect rovers or fixed infrastructure: https://t.co/BoqXWxDZJq pic.twitter.com/eBQBffB5Ew

— ESA Technology (@ESA_Tech) October 27, 2020