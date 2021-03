Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las próximas vacaciones que planees no serán a un destino turístico en cualquier lugar del mundo, ahora lo nuevo será viajar fuera del planeta y vacacionar en el espacio.

Según la compañía Orbital Assembly Corporation (OAC) quien fue la encargada de proponer a Voyager, como el primer hotel espacial, será en el año 2027 que será posible ser huésped de esta nave.

Sabemos que parece una película de ficción pero no es así, la empresa OAC comenzará en 2025 la construcción del primer hotel espacial que entrará en funcionamiento en el 2027 según lo planeado.

La Orbital Assembly Corporation (OAC) dijo que el «Voyager» estará construido por una estación espacial en forma de anillo y contará con instalaciones adecuadas para los huéspedes.

Orbital Assembly Corporation (OAC) is looking to build the first commercial space station — with artificial gravity, nonetheless — in 2025. Pack your bags, space fans! 🚀 https://t.co/xMT5RJIdek

— Space Foundation (@SpaceFoundation) February 26, 2021